Bekannt aus „Jacques‘ Bistro“ : Nach Corona-Erkrankung im künstlichen Koma: Kabarettist Detlev Schönauer liegt seit Dezember in ungarischer Klinik

Nach Corona-Erkrankung im künstlichen Koma: Kabarettist Detlev Schönauer liegt seit Dezember in ungarischer Klinik

Saarbrücken/Nagykanizsa Jahrelang brachte er TV-Zuschauer zum Lachen. Doch die jüngsten Nachrichten über den beliebten TV-Kabarettisten Detlev Schönauer aus dem Saarland sind ernst. Seit Anfang Dezember liegt er nach einer Corona-Erkrankung in einer Klinik in Ungarn im künstlichen Koma.

Der saarländische Kabarettist Detlev Schönauer liegt im künstlichen Koma. Der 68-Jährige wird nach einer Corona-Infektion in einer Klinik in Ungarn behandelt. Das bestätigte eine Sprecherin der Kanizsai Dorottya Klinik im ungarischen Nagykanizsa der SZ. Demnach wurde Schönauer schon Anfang Dezember mit Corona in die Klinik eingeliefert. Seitdem liegt er im künstlichen Koma, er muss künstlich beatmet werden.