Noch keine gezielten Angriffe : Nach Angriff in Trier: So bereitet sich die Polizei im Saarland auf die „heiße Phase“ der Fastnacht vor

Bei ihren Einsätzen haben die Polizisten im Saarland noch keine absichtliche gewaltsame körperliche Angriffe erlebt, wie das vergangene Woche in Trier der Fall war. Foto: picture alliance / dpa/Patrick Seeger

Saarbrücken Nach dem Angriff auf Polizisten in Trier stellt sich besonders zu Fastnacht, wenn viel Alkohol fließt, die Frage: Besteht so eine Gefahr auch für die Beamten im Saarland? Wir haben nachgefragt.

Weiterhin bestimmt der brutale Angriff auf Polizisten in Trier die Schlagzeilen. Dort war in der Nacht zum Freitag eine Gruppe von etwa 40 Angreifern mit Glasflaschen, Holzstöcken und Fäusten auf herbeigerufene Beamte, die vor einer Diskothek einen Streit schlichten wollten, losgegangen. Fünf Polizisten wurden verletzt. Inzwischen sucht eine Ermittlungsgruppe mit rund 100 Beamten nach weiteren Tatverdächtigen und dem Motiv für den Angriff.

„Im Saarland sind Polizisten so massiv noch nicht angegriffen worden“, sagt Stephan Laßotta, der Sprecher der saarländischen Polizei. Unabhängig von dem Vorfall in Trier hat sich die Polizei im Saarland jedoch auf die Fastnachtstage besonders vorbereitet. „In allen Inspektionen haben wir einen Pool eingerichtet, der zusätzliche Polizisten umfasst, die bei unvorhergesehen Ereignissen sofort zur Verfügung stehen. Nach zwei Jahren Zwangspause durch Corona war klar, dass die Leute wieder feiern wollen und das in großer Zahl. Mit dem Alkoholkonsum steigt bei manchen die gute Laune, bei anderen jedoch das Aggressionspotenzial. Erfahrungsgemäß führt das auch zu gewalttätigen Auseinandersetzungen“, erklärt Laßotta.

Mehrere Fälle von Körperverletzung bei Fastnachtsveranstaltungen

Die diensthabenden Kommissare in der Führungs- und Lagezentrale der saarländischen Polizei haben bislang mehrere Fälle von Körperverletzung bei Fastnachtveranstaltungen registriert. So wurde die Polizei nach dem nächtlichen Umzug am Samstag in Bliesmengen-Bolchen, der 4000 Zuschauer angezogen hatte, zum Festplatz hinter der Bliestalhalle gerufen. Dort erstatteten drei Personen Anzeige wegen Körperverletzung.

Beim Nachtumzug in Holz, den sich 25 000 Zuschauer nicht entgehen ließen, hatte es die Polizei mit zwei Fällen von Körperverletzung zu tun. Bei einer Folgeveranstaltung in Wahlschied waren Polizisten dann mehrmals im Einsatz. „Hier konnten die Polizeibeamten die Streithähne in allen Fällen beruhigen“, heißt es aus der zuständigen Polizeiinspektion in Völklingen.

Foto: dpa/Johannes Neudecker 53 Bilder Das sind die gefährlichsten Städte und Gemeinden im Saarland (mit Bildergalerie)

Bei Fastnachtsumzügen ist die Polizei für die Sicherheit im Straßenverkehr verantwortlich, bei Fastnachtsfeiern müssen die Veranstalter selbst für Sicherheitspersonal sorgen. Wie viele Polizisten über die Fastnachtstage im Saarland zusätzlich im Dienst sind, will die Polizei aus taktischen Gründen nicht sagen.

„Veranstaltungstypische Straftaten“

„Aber wir erhöhen auch an anderen Tagen, an denen viele Menschen gemeinsam feiern, die Zahl der Polizisten in Bereitschaft, zum Beispiel an Silvester oder in der Hexennacht und natürlich bei bestimmten Fußballspielen“, erläutert der Polizeisprecher. Wo viel Alkohol fließe, sei immer mit „veranstaltungstypischen Straftaten“ zu rechnen.

Nach Angaben des Landespolizeipräsidium haben im vergangenen Jahr 291 Polizeibeamte Anzeige erstattet, weil sie im Dienst verletzt wurden – meist als sie bei gewaltsamen Auseinandersetzungen dazwischengingen. Darunter seien aber auch 116 Widerstandshandlungen gewesen.