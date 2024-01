Nach Wintereinbruch im Saarland Experten geben Tipps: So werden Vögel im Garten richtig gefüttert

Wie geht es den Wintervögeln im Saarland? Gerade erst lief die große Vogelaktion „Stunde der Wintervögel“ des Naturschutzbund (Nabu) Deutschland. Um mitzumachen, mussten Vögel eine Stunde lang beobachtet und gezählt werden. Am besten funktioniert das Beobachten natürlich an einem Ort, wo Amseln, Meisen und Co. gerne hinkommen, an einer Futterstelle, zum Beispiel.