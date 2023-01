Dreijährige überlebte nicht : Mutter wirft Kinder von Brüstung: Mord-Prozess in Saarbrücken beginnt

Mutter wirft Kinder von Brüstung: Mord-Prozess in Saarbrücken beginnt

Saarbrücken Eine Frau hatte in Saarbrücken ihre Kinder von einer Brüstung geworfen. Jetzt muss sie sich vor Gericht verantworten – wegen Mordes, versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung.

Vor dem Landgericht Saarbrücken beginnt am Mittwoch der Prozess gegen eine Frau, die Ende Juli vergangenen Jahres ihre beiden Töchter von einer Brüstung geworfen haben soll. Eine Dreijährige hatten den Sturz aus fünf Metern Höhe nicht überlebt. Die Frau muss sich nun wegen Mordes, versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Das teilte die Staatsanwaltschaft Saarbrücken mit.

Mutter soll Kinder von Brüstung geworfen haben

Die wirft der Beschuldigten vor, sich mit ihren beiden Kindern auf einen zum Garten führenden Steg in ihrem Elternhaus in Alt-Saarbrücken begeben zu haben, wo sie zunächst mit den Worten „ihr macht mich verrückt“ ein Kind gepackt und über die Brüstung geworfen haben soll, sodass das Kind aus einer Höhe von fünf bis sieben Metern zu Boden fiel. Anschließend soll die Frau mit dem anderen Kind auf dem Arm näher an das Geländer herangetreten und dieses zu Boden fallen gelassen haben.