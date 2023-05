Waldfischbach-Burgalben Saarländer stehen nach mutmaßlichem Säure-Anschlag auf Mutter mit Kind in Pirmasens vor Gericht

Auf Nachfrage des Inhabers soll ihm die 37-Jährige – damals Chefin eines örtlichen Kebap-Hauses – offenbart haben, die Säure für einen Anschlag auf eine Frau in Waldfischbach-Burgalben zu benötigen. Ihr solle die ätzende Flüssigkeit ins Gesicht geschüttet werden, um sie „nachhaltig zu entstellen und erblinden zu lassen“, hieß es in der Anklageschrift. Anschließend soll die 37-Jährige den Werkstattinhaber mit dem Anschlag beautragt haben und ihm zur Belohnung 12 000 Euro in Aussicht gestellt haben. Weil der Werkstattinhaber aus Spiesen-Elversberger den Anschlag aber nicht selbst verüben wollte, habe er den 27-Jährigen angeheuert, der den Anschlag an seiner statt erledigen und dafür 2000 Euro bekommen sollte, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft.