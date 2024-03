Ramadan Erst ein „Glück auf!“, dann ruft der Muezzin – Muslimverband lud zum Fastenbrechen in die Völklinger Hütte – Ministerpräsidentin sagt kurzfristig ab

Fastenbrechen im Café Umwalzer in der Völklingen Hütte: Bildungs-Staatssekretärin Jessica Heide (vorne) sprang kurzfristig für Ministerpräsidentin Anke Rehlinger ein, die am Montagabend kurzfristig einen Auftritt in der ARD-Polit-Talkshow „Hart, aber fair“ hatte. Neben ihr: Völklingens Oberbürgermeisterin Christine Blatt (SPD). Ihr gegenüber Halil Urhan und Muhlis Sahin (vorne) vom Muslimverband VIKZ.

Foto: Christine Funk