Musiklehrer-Mangel im Saarland „Musik kann verbindend sein. Und Musikmachen schweißt zusammen.“

Wenn man Sven Kurz so zuhört, kann man sich nur wundern, dass so wenige junge Leute heute Musiklehrer werden wollen. Und den 27-Jährigen selbst wundert es auch. „Musikunterricht gibt so viel zurück“, schwärmt er. Er ist unverkennbar begeistert von seinem noch recht neuen Job am Hofenfels-Gymnasium in Zweibrücken. „Ich kann nur jedem empfehlen, es zumindest mal zu probieren.“