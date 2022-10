SZ-Mundartkolumne : Penne in Idalie

Eischentlich iss jedie Urlaubsrääs e veschärftie Form vun Familielääwe. Ma iss – oft wuchelang – imme Raum vun sticker zeh Quadratmeter samme ingeperrt. Das iss wie e Isolationshaft odder fa Katholike e Konklave se zwett. Fluchtmeeschlichkääte wie deheeem, wo ma bei Zoores emoo in de Keller, die Garaasch odder ins Arwetszimmer abhaue kann, gebt‘s net.

Im Summer war ich met meiner Fraa am Middelmeer in Idalie - obwohl‘s bei uns mindischtens genau so heiß war. Ab jetzt fahr ich awwer liewer im Winter. “Aal inklusiff” im Hotel iss immer noch billischer wie die Heizkoschte, de Strom und de Sprit deheem. Heit sinn sogar Kreizfahrte net so deier wie de Uffenthalt innerer „Senioreresidenz”, unn im Grund genomm isses meer egal, wer sich an meim Geld dumm unn dusselisch vedient.

Meer ware frieher oft in Idalie – wie ma noch hat misse Lire in Mark omrechne. Doomools hat ma an de Grenze sogar die Päss kontrolleert unn de Zoll hat noogeguckt, ob ma net zu viel Alkohol odder Zigarette debei hat. Meer sinn im Schleichtempo iwwer die Autobahn – unn hann das ohne Klimaanlaach iwwerlebt. Vor‘m Brenner hammer efter Halt mache misse, well‘s Wasser im Kiehler zu heiß woor iss. Frieher war e Schlang vor de Telefonzell am Urlaubsort; heit isse schun uff de Autobahn. Die iss eher e Parkplatz wie e Strooß. Statt de vehasste Dia-Oowede bei Freinde noo‘m Urlaub sieht ma jetzt Bilder uff Whatsapp. Die kammer Gott sei Dank gleich lesche, kriet awwer aa nix meh se trinke unn se esse.

Dissjohr simma noch emoo noo Idalje gefahr. Imme kleene Städtche am Mittelmeer hammer haltgemacht unn e Hotel gesucht. Meer hann imme Lokal e Kleenischkäät gess. Iwwer eemoo hat mei Fraa gesaat: „Guckemoo, doo krääte ma aa e billisch Zimmer - siehsche das Schild ‚Penne 25 Euro‘?“

E ‚bissje deirer‘ war‘s schun, awwer meer hann fa eenie Wuch gebucht. Jed Ding hat zwää Seite ; e Hotel hat Zimmere zur laut unn zur ruhisch Seit hin. Dissmoo war‘s egal : unser Zimmer war net uff de Seit Richtung Autobahn, awwer direkt am Marktplatz, de ‚Piazza‘ met de Käärsch. Die Glock hat alle Värdelstunn geschlaa – noo‘m vierte Moo aa noch die Stunnezahl. Noo zwölf Uhr sinn dann die Gäscht ausem Lokal komm unn hann unner unser‘m Zimmer noch e Schwätzje gehall.

Ich erinnere mich grad net an de Name vum Hotel. Iwwel war‘s net. Wann‘s Eich intresseert: Ich kennt in unser‘m Badezimmer uff de Handdiescher noogucke.