Online-Fragebogen bereits verfügbar Saar-Uni will Auswirkung von Ernährung auf Multiple Sklerose erforschen – Studienteilnehmer gesucht

In der Neuropsychologischen Universitätsambulanz der Universität in Saarbrücken wird jetzt erforscht, ob die Ernährung Einfluss auf den Verlauf einer Multiplen Sklerose (MS) hat. Dafür werden Frauen und Männer gesucht, die unter MS leiden. Sie sollen in einer Online-Befragung über ihre Beschwerden und Ernährungsgewohnheiten Auskunft geben.