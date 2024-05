Saarland: Chronisch krank im Alltag Diese Krankheit hat tausend Gesichter –– so lebt es sich mit Multipler Sklerose im Saarland

Nicht nur auf der Arbeit liegen MS-Erkrankten oft Steine im Weg. Auch die eigene medizinische Versorgung zu sichern, kann herausfordernd sein. „MS-Patienten sind neben dem Neurologen oft auch auf andere Fachärzte angewiesen“, sagt eine Sprecherin der DMSG. „Wenn Blasenstörungen auftreten, muss man einen Urologen hinzuziehen. Bei Sehstörungen eventuell einen Augenarzt“, ergänzt Uschi Lang. So macht sich der allgemeine Mangel an Fachärzten bei MS gleich mehrfach bemerkbar. Und jeder spezialisierte Mediziner zählt. „Gerade in der letzten Zeit ist es schwierig speziell geschulte Ärzte zu finden, weil viele Spezialisten in den Ruhestand gehen“, klagt die Leiterin einer Selbsthilfegruppe, aber merkt direkt im Anschluss an „bei Flächenländern ist es noch viel schlimmer als im Saarland“.