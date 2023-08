Aufatmen in Eppelborn Montessori-Grundschule gerettet – „Schon krass, was da an Engagement entstanden ist“

Eine Online-Petition mit mehr als tausend Unterschriften, Aufrufe in den sozialen Medien, Stellenanzeigen in Bussen, Ausschreibungen auf in- und ausländischen Lehrerportalen, verteilte Flyer und Briefe an Politiker im Saarland: Elternschaft und Schulgemeinschaft der Eppelborner Montessori-Grundschule haben in den vergangenen drei Wochen alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die im Raum stehende Schließung ihrer Schule zu verhindern. Was könnte ihre Zufriedenheit besser bezeugen?