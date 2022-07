Serie Lust auf Luxemburg : Moderne Architektur an der Mosel

Der Luxemburger Stararchitekt François Valentiny entwirft weltweit und in seiner Heimat Gebäude im Stil der „grenzenlosen Ästhetik“. Geprägt wurde die geschwungene Formensprache des 1953 geborenen Künstlers durch den Fluss und die Weinberge.

In Valentinys Geburtsort Remerschen sind in der „Valentiny foundation“ rund 3260 Kreationen des Architekten, wie Zeichnungen, Skizzen, Skulpturen und Modelle ausgestellt. Sehenswert ist auch das Besucherzentrum „Biodiversum“ im Naturschutzgebiet „Haff Réimech“ in Remerschen. Angelehnt ist der Eingang an ein keltisches Langhaus, sonst erinnert der Valentiny-Bau aus Holz und Stahl an ein umgedrehtes Boot. Auf zwei Etagen gibt es Ausstellungen zur Entstehung des Naturschutzgebietes.