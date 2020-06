Die „Lebacher Soldatenmorde“ : Die Lebacher Morde und ihre Nachwirkungen

Das Buch „Kleinstadtmörder“ von Jürgen Neven-du Mont, der auch die ZDF-Doku über die Morde produziert hat. Foto: Hoffmann und Campe

Saarbrücken Das Verbrechen und die Berichterstattung: Am Ende stand auch ein Grundsatzurteil zum Verhältnis von Pressefreiheit und Persönlichkeitsrecht.

Wie weit darf Berichterstattung gehen, wenn das Persönlichkeitsrecht eines Beteiligten gefährdet ist? Das wurde zur zentralen Frage in der Nachwirkung des Prozesses. Die Chronologie: Im Februar 1972 kündigt das ZDF eine zweiteilige Dokumentation über die Morde an. Autor ist Jürgen Neven-du Mont, ZDF-Abteilungsleiter, der 1971 ein 318-Seiten-Buch über den Fall veröffentlicht hat: „Kleinstadtmörder – Hintergründe zum Fall Lebach“. In Saarbrücken teilt er Journalisten mit, dass der Film 1,2 Millionen Mark teuer sei und zwei Teile à 90 Minuten haben soll: „Die Tat“ und „Die Jagd“. Vadim Glowna spielt einen der Täter, Paul Dahlke einen Finanzier, den die Mörder zu erpressen versuchen. Die Bundeswehr hilft bei den Dreharbeiten und reißt eigens für den Film einen neuen Zaun am Lebacher Depot ein und ersetzt ihn durch eine weniger wirkungsvolle Absperrung – wie zu der Zeit der Tat. Angekündigt wird die Ausstrahlung für den 9. und 10. Juni 1972.

Der evangelische Pressedienst (epd) kritisiert die Filmpläne im März deutlich: Ein „pompöses ZDF-Dokumentarspiel“ diene nur „dem Unterhaltungsbedürfnis der Zuschauer“ und nehme „auf die Schonung einzelner Menschen nicht im geringsten Rücksicht“ – die der Angehörigen der Ermordeten und auch die des Mittäters, „der möglicherweise gerade dann aus der Haft entlassen wird, wenn die Sendung über die Bildschirme geht“. So verbaue man „dem jungen Häftling den Weg in ein geordnetes Leben“. Auch der Oberbürgermeister von Landau habe sich ans ZDF gewandt, ohne Erfolg. Der Berliner „Tagesspiegel“ sieht die Produktion ebenfalls kritisch, da schon das Buch von Neven-du Mont „kein Meisterwerk einer Hintergrundsaufhellung“ sei, sondern „eher impressionistisch-kolportagehaft“. Auch können die Namensnennung und das Zeigen des Gesichts des Mitwissers dessen Resozialisierung erschweren. Kritik kommt auch vom Speyerer Bischof Friedrich Wetter und vom Präsidenten der Evangelischen Pfälzischen Landeskirche – der Film würde „alte Wunden aufreißen“. Im April wendet sich der Marienburger Kreis, eine Gruppe von Priestern und Laien im Bistum Trier, ans ZDF: Die Ausstrahlung des Films würde vor allem „Grausen frei Haus“ liefern und „die unguten Emotionen noch einmal hochspielen, die sich damals in hässlicher Form bei der Gerichtsverhandlung gezeigt“ hätten.

Im Juni 1972 empfiehlt der ZDF-Fernsehrat dem Sender, den Film noch einmal zu überarbeiten und zu einem Teil zusammenzufassen – gegen eine Nennung der Täternamen hat er aber keine Einwände. Der Mittäter beantragt eine einstweilige Verfügung, weil er seine Wiedereingliederung in die Gesellschaft gefährdet sieht. Das Landgericht Mainz lehnt den Antrag ab, ebenso wie das Oberlandesgericht Koblenz: Der Mitwisser sei eine „Person der Zeitgeschichte“, weil die Morde von Lebach ungewöhnlich viel Aufsehen erregt hätten. Das ZDF setzt die Ausstrahlung nun für den 5. Januar 1973 an; doch der Mittäter, der Mitte 1973 zwei Drittel seiner Haft verbüßt haben wird und nach gängiger Rechtspraxis mit einer vorzeitigen Entlassung auf Bewährung rechnen kann, legt im November 1972 Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht ein: wegen „Verletzung der Menschenwürde“ nach Artikel zwei des Grundgesetzes. Im März 1973 untersagt das Bundesverfassungsgericht eine Ausstrahlung vorerst, bis zu einer finalen Entscheidung. Im April kommt der Deutsche Presserat in einer vom Bundesverfassungsgericht erbetenen Empfehlung zu der These, dass die Informationsfreiheit Vorrang habe gegenüber dem Schutz der Persönlichkeit.

Ende April schauen sich acht Richter des Bundesverfassungsgerichts den ZDF-Film an, in dem anfangs der Mittäter im Bild gezeigt und mehrmals namentlich genannt wird, bevor er von einem Schauspieler dargestellt wird; im Juni 1973 untersagt das Gericht die Ausstrahlung des Films. Ein wegweisendes Urteil darüber, welche Grundrechte höher zu bewerten sind: der Persönlichkeitsschutz des einzelnen oder die Freiheit der Berichterstattung.

Was sagen damals die Fernsehanstalten über das Urteil? „Sehr weise und sehr human“ heißt es vom WDR, während der Sender Freies Berlin (SFB) die Entscheidung des Gerichts „nicht ganz verständlich“ nennt. Der Justitiar des Saarländischen Rundfunks kommentiert, man hätte es lieber gesehen, „wenn das Gericht gesagt hätte, das Recht der freien Berichterstattung geht vor“. Bis heute ist der Film nie öffentlich gezeigt worden.

1996 dreht Sat.1 einen Film über die Tat in Lebach – zwei Tage vor dem geplanten Ausstrahlungstermin am 4. Dezember erwirkt einer der Täter aus dem Gefängnis heraus eine einstweilige Verfügung gegen den Film. Später verhandelt er mit Sat.1 darüber, sich für die Ausstrahlung bezahlen zu lassen – „Focus“ schreibt damals, es gehe um mehrere Zehntausend Mark. Die Verhandlungen scheinen nicht gefruchtet zu haben, denn der Film läuft erst 2005 bei Sat.1, fünf Jahre, nachdem das Landgericht Mainz das Sendeverbot ohnehin aufgehoben hatte. Im Juni 2001 läuft in der ARD, ohne vorherige juristische Auseinandersetzungen, die Reportage „Soldatenmord – die Schüsse von Lebach“ von Inge Plettenberg, die vor allem aus der Sicht der Ermittler und Prozess-Beobachter erzählt, dabei keine Täternamen nennt oder Täter zeigt. Im Mai dieses Jahres zeigte der SR die Doku „Der Soldatenmord von Lebach“ von Mirko Tomic und Markus Rupp, die sich den Opfern und den Nachwirkungen widmet (wir haben berichtet) – der Film, der keine Namen nennt, ist zurzeit noch in der Mediathek des SR zu sehen.