„Google-Play-Karten“ im Wert von 3900 Euro : Tankstellenmitarbeiterin fällt auf Telefonbetrüger herein

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Losheim am See Die Mitarbeiterin einer Tankstelle in Losheim am See hat einem Telefonbetrüger Codenummern von „Google-Play-Karten“ im Wert von 3900 Euro genannt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa