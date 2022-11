Jüdische Filmtage 2022 in Saarbrücken : Eine Einladung in die jüdische (Film)Welt

Mit dem Dokumentarfilm "Kinder der Hoffnung" eröffnen die Jüdischen Filmtage Saarbrücken. Foto: Film.Kino

Saarbrücken Filmvorführungen und ein gemeinsames Schabbat-Essen, Fragen nach jüdischer Identität und jüdischem Leben heute: Das Saarbrücker Kino Achteinhalb und die Synagogengemeinde Saar organisieren zum 13. Mal Jüdische Filmtage Saarbrücken. Diesmal haben die Frauen dabei besonders viel zu sagen.

„Nicht zuletzt aufgrund der wachsenden rassistischen und antisemitischen Äußerungen in der Öffentlichkeit, vor allem in den sozialen Medien, hat unser Anliegen an Aktualität gewonnen“, findet Waldemar Spallek vom Saarbrücker Kino Achteinhalb. Gemeinsam mit der Synagogengemeinde Saar organisiert das Kino in diesem November zum 13. Mal die Jüdischen Filmtage Saarbrücken. „Und die Auseinandersetzung mit fremden Lebenswelten und eine Förderung des gegenseitigen Verständnisses zwischen Deutschen und Vertretern anderer Kulturen scheint uns dringlicher denn je“.

Vom 7. bis 13. November finden fünf Vorstellungen im Kino statt und zwei Veranstaltungen in den Räumen der Synagogengemeinde Saar. Sechs Filme und ein gemeinsames Shabbat-Essen stehen auf dem Programm. „Die Filmthemen kreisen um die Frage der jüdischen Identität sowie um die prägenden Traditionen in der modernen Gesellschaft mit vielen Migranten“, erkärt Spallek. „Sie hinterfragen auch Lebensentwürfe von jungen Jüdinnen und Juden in diversen Ländern“.

Zum ersten Mal wird ein Frauenblick bei den Jüdischen Filmtagen im Vordergrund stehen: Vier von sechs Filmen wurden von Frauen gedreht. „Wir versuchen, die Regisseurinnen und Regisseure für eine Online-Diskussion oder für den Besuch in Saarbrücken zu gewinnen“, so Spallek weiter. „Dadurch möchten wir den Hintergrund der Filme beleuchten und einen persönlichen Dialog mit dem Saarbrücker Publikum ermöglichen“. Fünf der Filme sind Premieren, sie wurden vorher noch nicht im Saarland gezeigt.

Die Jüdischen Filmtage Saarbrücken werden am Montag, 7. November, 18 Uhr, in der Synagogengemeinde mit dem Dokumentarfilm „Kinder der Hoffnung“ von Yael Reuveny eröffnet. Die Regisseurin ist in den 1980er Jahren in Israel aufgewachsen und hat – wie so viele andere aus ihrer Generation – dem Land später den Rücken gekehrt. Das Interesse an und die Verbindung zu ihrem Heimatland gingen dabei allerdings nie verloren. In ihrem Film wendet sie sich ihrer Herkunft und ihrer Generation abermals zu. Ausgangspunkt ist ein altes Klassenfoto. Die Regisseurin tritt mit ihren ehemaligen Klassenkameraden in Kontakt und ergründet so, was aus den Zielen und Idealen ihrer Generation geworden ist.

In den darauffolgenden Tagen finden um jeweils 19 Uhr Filmvorführungen im Kino Achteinhalb (Nauwieser Straße 19) statt. Am Dienstag, 8. November, wird der Dokumentarfilm „Ziyara“ gezeigt. Die Regisseurin Simone Bitton sucht in ihrem Film die heiligen jüdischen Städte Marokkos auf und damit auch die Orte ihrer Vorfahren. Durch Gespräche mit Einheimischen thematisiert sie den historischen, aber auch gegenwärtigen Stellenwert dieser Orte für die jüdische Gemeinschaft.

In „Displaced“, der am Mittwoch, 9. November, gezeigt wird, beschäftigt sich die Regisseurin Sharon Ryba-Kahn mit ihrer eigenen Geschichte und der ihrer Familie. Sie wurde in Deutschland geboren und stammt in dritter Generation von Shoa-Überlebenden ab. In „Displaced“ blickt sie auch auf die deutsche, mehrheitlich nicht-jüdische Gesellschaft und deren Umgang mit der Vergangenheit. Im Anschluss gibt es ein Online-Filmgespräch mit der Regisseurin.

Mit Idan Haguels Spielfilm „Concerned Citizen“ geht es am Donnerstag, 10. November, weiter. Der Regisseur beleuchtet, die Mechanismen von Gentrifizierung und die damit verwurzelten Vorurteile. In seinem Film eskaliert ein Nachbarschaftsstreit um einen gepflanzten Baum und wirft das erfolgreiche Leben von Ben und seinem Partner Raz in Tel Aviv. Der Regisseur Idan Haguel kommt nach Saarbrücken und steht im Anschluss an den Film für ein Gespräch zur Verfügung.

Am Freitag, den 11. November, geht es in der Synagogengemeinde weiter, allerdings ohne einen Film, denn es ist Schabbat bei Freunden. Interessierte haben um 18 Uhr die Möglichkeit, den traditionellen Abendgottesdienst Kabbalat Schabbat unter der Leitung des Gemeindekantors Benjamin Chait in der Synagoge zu besuchen. Um 19 Uhr wartet dann ein authentisches Schabbat-Menü mit Erläuterungen zu den Traditionen und Gesetzen des jüdischen Ruhetages. (Unkostenbeitrag 20 Euro, Anmeldung erbeten).

In Kino Achteinhalb gehen die jüdischen Filmtage am Samstag, 12. November, 19 Uhr, weiter. Gezeigt wird der Film „Ein nasser Hund“, die Adaption des autobiografischen Romans von Arye Sharuz Shalicar. Dieser erzählt die Geschichte des Jugendlichen Soheil, welcher seine jüdische Identiät verleugnet, um Mitglied in einer muslimischen Gang zu werden. Im Anschluss gibt es ein Online-Filmgespräch mit Regisseur Damir Lukačevik und Buchautor Ayre Sharuz Shalicar.

Als Abschluss der Jüdischen Filmtage Saarbrücken wurde die US-Tragikomödie „Shiva Baby“ von Emma Seligman ausgewählt. Am Montag, 13. November, zeigt das Kino Achteinhalb dieses Porträt einer jungen Frau, die mit ihren eigenen Plänen hadert, aber vor allem mit den Projektionen anderer Menschen und den Traditionen ihrer Religion zu kämpfen hat. „Seligmans Langfilm-Debüt weist eine höchst kreative Erzählstruktur auf, die sowohl mit mehreren Tabus bricht, als auch dramatisch und höchst komisch zugleich ist“, sagt Waldemar Spallek. Auch an diesem Abschlussabend gibt es ein Online-Filmgespräch, Regisseurin Emma Seligman schaltet sich zu.