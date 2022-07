Alle Etappen im Überblick : Das Saarland neu entdecken: Diese 357 Kilometer sind der perfekte Fahrrad-Trip

SZ-Mitarbeiter Heiko Lehmann hat dieses Jahr Urlaub „dehämm“ gemacht und sich ein ganz besonderes Ziel gesetzt: 357 Kilometer Fahrt auf einer großen Saarland-Tour entlang der Grenze. Alle Etappen samt Impressionen und Erlebnissen finden Sie hier im Überblick.

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah. Als uns Corona in den beiden vergangenen Sommern voll im Griff hatte, blieb fast keine andere Wahl, als Urlaub „dehämm“ zu machen. In diesem Jahr mache ich es freiwillig und voller Überzeugung. Der Grund ist ein elektronisches Fahrrad, E-Bike, genannt. Für einen Südfrankreich-Urlaub im Frühjahr habe ich mir ein E-Bike bei den Stadtwerken Sulzbach ausgeliehen – einfach mal so zum Test, um zu wissen, was das für eine Fahrerei ist. Es war Liebe auf den ersten Blick. Wieder zu Hause, habe ich mir sofort eins gekauft. Man fährt Berge hoch, als würde es den Berg hinunter gehen. Man kommt an Orte, von den man gar nicht wusste, dass sie direkt vor der Haustüre liegen. Ein orangefarbener Teich im Wald in Güdingen zum Beispiel. Kurzum, die Begeisterung für das neue Heimat-Entdecken wurde so groß, dass ich jetzt zur großen Saarland-Tour aufgebrochen bin.

357 Kilometer durch das Saarland mit dem E-Bike. Sechs Etappen von je etwa 60 Kilometer Länge auf dem ausgeschilderten Saarland-Radweg: