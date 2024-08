Mit dem Zug ans Mittelmeer Bahnreise von Saarbrücken direkt nach Marseille? So gehts!

Vom Saarland aus mit dem Zug in weit entfernte Regionen reisen, ohne dabei mehrfach umzusteigen. Nicht mit dem Koffer von Bahnsteig zu Bahnsteig eilen, um den Anschluss noch gerade so zu erreichen. Ein Wunsch, der nur allzu oft ein Traum bleibt – wer sich mit dem ICE von Saarbrücken aus auf den Weg machen will. Ein Umstieg ist in den meisten Fällen unumgänglich. Doch jetzt gibt es ein Urlaubsziel, das bei vielen Sehnsüchte weckt und nun umso vieles näher scheint: Marseille am Mittelmeer. Dass dies allerdings auf Dauer so bleibt, darauf sollten sich Kunden tunlichst nicht verlassen.