Angebot im Verkehrsverbund : Einen Tag umsonst mit Bussen und Bahnen quer durchs Saarland

Saarbrücken Teilnehmer-Unternehmen des Saarländischen Verkehrsverbundes (Saar-VV) bieten zum dritten Mal kostenlosen Fahrschein an. So kommen Kunden ans Ticket.

Eine Gratis-Netzkarte gibt es am Donnerstag, 26. September, fürs Saarland. Sie gilt den gesamten Tag für Linienbusse, die Saarbahn sowie die zweite Klasse in Zügen des Nahverkehrs.

Es ist der dritte Werbetag um Berufspendler. Zuletzt fand er am 5. Juni am Weltumwelttag statt, 2017 hatte der Saar-VV den Schnuppertag am 19. Oktober angeboten. Davor war es der Weltumwelttag gewesen, der den Anstoß zur Aktion gegeben hatte.