Ruhestandspfarrer : Missbrauchsvorwurf: Priester aus dem Bistum Trier bald in Saarbrücken vor Gericht

Saarbrücken/Trier Einem katholischen Geistlichen wird sexuelle Nötigung vorgeworfen. Das Landgericht Saarbrücken hat sieben Verhandlungstage im Februar 2023 angesetzt.

Vor dem Landgericht Saarbrücken muss sich ein Ruhestandpfarrer aus dem Bistum Trier verantworten. Die Staatsanwaltschaft hatte im März Anklage wegen des Verdachts der sexuellen Nötigung erhoben, die Anklage wurde zur Hauptverhandlung zugelassen. Ein Sprecher des Landgerichts teilte dem Trierischen Volksfreund am Dienstag mit, die Hauptverhandlung beginne am 13.Februar. Insgesamt seien bis einschließlich Aschermittwoch sieben Verhandlungstage angesetzt.

Was wird dem Pastor vorgeworfen? Der heute 68-Jährige soll 1997 in einer Pfarrei im Saarland einen 14-jährigen Messdiener sexuell motiviert berührt und dazu körperliche Gewalt angewendet haben, so die Anklage.

Drei amtierende Bischöfe zuständig

Die drei Bischöfe haben mehrfach eingeräumt, es seien Fehler im Umgang mit den Missbrauchsvorwürfen in dem Fall des Pfarrers einer saarländischen Gemeinde gemacht worden. So etwa arbeitete der Beschuldigte bis 2015 als Pfarrer, obwohl das Bistum bereits 2006 Hinweise zu Anschuldigungen hatte. Die Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs im Verantwortungsbereich des Bistums Trier soll auch diesen Fall untersuchen. Seit 2018 läuft ein Strafverfahren am kirchlichen Gericht des Erzbistums Köln gegen den angeklagten Pfarrer. Im Rahmen dieses Verfahrens soll der neue Vorwurf gegen den Priester bekannt geworden sein. Daraufhin habe das Bistum Trier Strafanzeige erstattet, so ein Sprecher des Landgerichts.