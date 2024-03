Prozess um mutmaßlichen Missbrauch von Pflegekindern „Ich hätte dem Teufel meine Seele gegeben, wenn dann alles aufhört!“

Es ist der sechste Tag im Mammut-Prozess um mutmaßlichen Missbrauch von fünf Pflegekindern durch die Pflegefamilie D. vor dem Landgericht Saarbrücken. Das mutmaßliche Opfer Fabian (Name geändert) sitzt am Donnerstag vor der Richterbank und Tränen laufen über sein Gesicht. Der heute 30-jährige schlanke Mann, der sein langes Haar als Pferdeschwanz trägt, scheint von Schuldgefühlen geplagt. Zitternd erzählt er über seine Flucht von den Pflegeeltern, die ihm und seinen Pflegegeschwistern laut Anklage Schreckliches angetan haben sollen. Immer wieder blickt er nach links zur Bank der Nebenklage, wo sein Pflegebruder Lars (Name geändert) sitzt. „Wir hatten immer ausgemacht, dass wir zusammen abhauen“, sagt Fabian, bevor seine Stimme bricht und er schluchzend fortfährt „aber am Ende habe ich nur meinen eigenen Arsch gerettet“.