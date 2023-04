Missbrauchs-Fall Dillinger im Bildungsausschuss Bistum entschuldigt sich beim Saarland – Generalvikar sorgt mit Aktion für neuen Ärger

Es war so etwas, wie Leviten lesen. Der Bildungsausschuss des saarländischen Landtages hatte am Mittwochmittag in den Landtag geladen, wollte sich von Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) berichten lassen, was sie und ihr Ministerium alles über Edmund Dillinger wissen – über den verstorbenen Priester, der als Religionslehrer zwischen 1979 und 1999 in Saarlouis arbeitete, der zeitlebens in Kontakt mit Kindern und Jugendlichen war – einer, der sie missbrauchte.