„Gewinnen macht uns natürlich auch Spaß“ Saar-Ministerpräsidentin ist deutsche Meisterin mit der Seniorinnen-Mannschaft

Auf ihr Training angesprochen, stapelt Rehlinger tief. Sie habe viel zu wenig trainiert. „Gerade mal Techniktraining mit meinem Trainer aus Jugendzeiten und meinen Teamkolleginnen vor dem Wettkampf. Bitte nicht nachmachen!“, sagt sie. Rehlinger versuche, regelmäßig morgens um 7 Uhr den Kraftraum in Rehlingen aufzusuchen. Vor ihrem Weg ins Büro wolle sie dort mit Geräten und Hanteln an ihrer Kraft arbeiten. „Soviel zu Theorie, in der Realität klappt das leider oft auch nicht“, so die Ministerpräsidentin.