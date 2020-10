Keine Einigung zum Thema Beherbergungsverbot : Tobias Hans bekräftigte Kritik an den Beherbergungsverboten

Saarbrücken Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat die neuen Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie verteidigt und die Bürger zu mehr Disziplin aufgerufen.

„Ich glaube, die Maßnahmen sind geeignet, einen weiteren Lockdown zu verhindern, wenn sich alle daran halten“, sagte er am späten Mittwochabend zu den Beschlüssen von Bund und Ländern in Berlin. „Zu viele waren zu sorglos in den letzten Wochen, sonst hätte es diese Infektionen nicht gegeben.“ Zur Diskussion über Beherbergungsverbote, in der es keine Einigung gab, betonte Hans: „Wir für das Saarland jedenfalls werden von Beherbergungsverboten ab sofort Abstand nehmen.“