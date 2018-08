später lesen In Losheim Ministerpräsident als Braumeister FOTO: Ruppenthal FOTO: Ruppenthal Teilen

Twittern







Nicht zu tief ins Glas, aber tief in den Kessel geschaut hat jetzt der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) beim traditionellen Schaubrauen in Losheim am See. Von Rolf Ruppenthal