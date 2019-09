Hilfsbrief an MP Tobias Hans : Hans lässt Hilfe für assyrische Christen prüfen

Hilfsbrief an MP Tobias Hans

Saarbrücken In Nordsyrien sind rund 400 Christen offenbar vom Tode bedroht. Der assyrische Kulturverein in Saarlouis hofft, dass sie ins Saarland kommen können.

die in Nordsyrien mit dem Tode bedroht sein sollen.

einem dringenden Hilferuf an den Regierungschef gewandt,

und gebeten, dass das Saarland so schnell als möglich

auf ihre Heimatdörfer am Chabour-Fluss in Gefahr seien (wir berichteten).

Christen in diesem Siedlungsgebiet seien nur noch

diese 400 übrig geblieben, so Charli Kanoun,

in seinem Brief an Hans.