Innenministerium zu Angriffen : Gewalt gegen Polizei im Saarland bleibt auf hohem Niveau

Saarbrücken Angriffe auf die Polizei im Saarland: Die Zahl bleibt auf ähnlichem Stand der Vorjahre. Wie das Innenministerium dagegen vorgehen will.

498 Gewalttaten gegen Polizeibeamte sind im Saarland 2021 registriert worden. Das teilte das Saar-Innenministerium in Saarbrücken auf dpa-Anfrage mit. Dabei handle es sich meistens um Widerstand gegen oder Angriffe auf Vollstreckungsbeamte.

Gewalt gegen Polizei: Das sind die bisherigen Zahlen für 2022

Zahlen zu Gewalttaten gegen Polizisten im Saarland für das laufende Jahr lagen noch nicht vor. Nur so viel: Das Landespolizeipräsidium registrierte in 2022 bisher 291 Anzeigen von Polizeibeamten, die im Zusammenhang mit Gewalthandlungen im Dienst verletzt wurden, wie das Ministerium mitteilt. Darunter seien 116 Widerstandshandlungen gewesen. In 18 Fällen habe die erlittene Verletzung zu einer vorübergehenden Dienstunfähigkeit geführt.