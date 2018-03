später lesen Neues aus der Hauptstadt Minister Maas macht’s wie Obama Teilen

Heiko Maas sollte nach Ansicht von Beobachtern an seiner Etikette feilen. Denn als Bundesaußenminister muss der Saarländer trittsicher sein, gerade was Umgangsformen angeht. Beim Antrittsbesuch in Paris begrüßte Maas den deutschen Botschafter mit der Hand in der Hosentasche. Geht ja gar nicht, meinten einige in Berlin. Geht doch! Auch Barack Obama hatte die Angewohnheit, eine Hand in der Hosentasche zu behalten, während er mit der anderen jemanden begrüßte. Maas wie Obama – was für eine Schlagzeile. Von Hagen Strauss