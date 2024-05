Mammutprojekt Build The Earth Er will Saarbrücken 1:1 im Videospiel „Minecraft“ nachbauen – warum er wohl nie fertig wird (mit Fotostrecke)

Er hat das mal ausgerechnet: Wenn Benjamin alleine im selben Tempo weiterarbeitet wie bisher, dann wäre er in ungefähr 300 Jahren mit Saarbrücken fertig. Was ist das für ein Mammutprojekt, dessen Ende er vermutlich nie erleben wird? Er baut die Landeshauptstadt im Videospiel „Minecraft“ nach – Maßstab 1:1 und so detailgetreu wie möglich. Und nicht nur das: Eigentlich möchte der 21-Jährige das ganze Saarland bauen – dafür bräuchte er dann entsprechend im Alleingang etwa 4500 Jahre.