Was über die Großspender bekannt ist Ehepaar unterstützt Wagenknecht-Partei mit Millionenbetrag

Wie das Nachrichtenportal t-online am Freitag berichtete, sei das Geld der Eheleute Lotte Salingré und Thomas Stanger in der vergangenen Woche auf dem Konto der im Januar neu gegründeten Partei eingegangen. „Diese sehr großzügige Spende zeigt, wie sehr sich die Menschen einen politischen Neuanfang in Deutschland wünschen“, sagt Sahra Wagenknecht gegenüber t-online. Das BSW wird von einer Doppelspitze geführt. Neben Wagenknecht steht die ehemalige Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Amira Mohamed Ali, an der Spitze der Partei.