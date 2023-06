Was Sie zur Militärübung wissen müssen „Air Defender 23“: Auf das Saarland kommen Flugverspätungen und Fluglärm zu

In drei Lufträumen über Deutschland werden die Flugmanöver geübt. Das Übungsgebiet Süd reicht von der Region Trier über Teile vom Saarland, Teile Baden-Württembergs bis nach Bayern. Die Flugzone Nord betrifft Ostfriesland, das Emsland und Schleswig-Holstein. Das Übungsgebiet Ost liegt über Mecklenburg-Vorpommern, Berlin-Brandenburgs und zwischen Leipzig und Dresden. Die meisten Einsätze werden in Deutschland von den Militärflugplätzen in Hohn in Schleswig-Holstein, von Lechfeld in Bayern und von Wunstdorf in Niedersachsen geflogen. Von der US Airbase Spangdahlem in der Eifel werden Kampfjets vom Typ F-35 und F-16 der US Air Force in der Luft sein. Außerdem starten Maschinen in Jagel, in Geilenkirchen, in Neuburg, in Čáslav in der Tschechischen Republik und Volkel in den Niederlanden.