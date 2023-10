Handel und Einwanderung im unteren Malstatt „Keine Gesellschaft verkraftet unbegrenzte illegale Einwanderung“

Izzo Die hängt sehr von der Altersstruktur ab. Fast alle Händler, mit denen ich gesprochen habe, haben eine unbefristete Duldung. Ich habe alle danach gefragt, ob sie sich einbürgern lassen wollen. Aber gerade den Älteren, ungefähr ab 50, fällt es schwer, einen Antrag zu stellen, obwohl sie schon viele Jahre hier leben. Viele waren erst jahrelang in der Türkei bevor sie nach Deutschland kamen. Und sie haben zudem große Probleme mit der deutschen Sprache. „Integration“ ist als Begriff sehr verschwommen. Was bedeutet sie konkret? In Bezug auf die deutsche Sprache habe ich festgestellt, dass viele Händler zum Beispiel die Auszeichnung ihrer oft exotischen Produkte in Deutsch verweigern. Ein Händler sagte mir, er müsste sofort schließen, wäre er auf einheimische Saarbrücker Kundschaft angewiesen. Man ist nicht auf die deutsche Kundschaft angewiesen. Hier ist die geographische Lage Saarbrückens in einer Grenzregion für die Entwicklungen auf der lokalen Ebene im unteren Malstatt bedeutend.