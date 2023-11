Große Feier im Dudweiler Bürgerhaus Mexikanische Gemeinschaft feiert Día de Muertos

„Buenas tardes, Saarbrücken. Herzlich willkommen zur zweiten Auflage des Día de Muertos. Wir hoffen, dass wir heute Abend gemeinsam so unvergesslich feiern können wie im letzten Jahr“, begrüßt Gastgeber Atl Marsch Martínez am Samstagnachmittag die zahlreichen Gäste im Bürgerhaus Dudweiler. „Für mich ist der Tag der Toten ein Opfer der Liebe. Wir gedenken derer, die nicht mehr unter uns sind, indem wir das wieder aufleben lassen, was sie am meisten geliebt haben: ihr Essen, ihre Lieder und natürlich die Gemeinschaft“, erklärt er mit Hinweis auf den auf den prächtig schillernden Altar auf der Bühne, den es nicht zu bestaunen, sondern zu erklären gilt.