„Klare Ansagen – da darf man nicht rumeiern“ Absagen oder nicht? Dieser Wetter-Experte berät Taylor Swift, die Uefa – und jetzt auch die Saar-„Zauberflöte“

Petrus scheint kein Opernfan zu sein – gleich die zweite der acht geplanten „Zauberflöte“-Vorstellungen auf der Bergehalde in Ensdorf musste abgesagt werden: Am Samstagmorgen hatte Veranstalter Joachim Arnold mitgeteilt, dass die Abendvorstellung wegen erwarteten Regens ausfällt und am Montag nachgeholt wird. Solche Verschiebungen oder gar komplette Absagen sind keine Entscheidungen, die man leichtfertig trifft – oder salopp nach einem Handy-Blick auf eine Wetter-App.