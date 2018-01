Metaller trommeln bei Ford für mehr Lohn

Die IG Metall haut im Saarland mächtig auf die Pauke: Rund 4000 Mitarbeiter von Ford in Saarlouis und Beschäftigte im angrenzenden Industriepark beteiligten sich gestern an Warnstreiks. Gut 2000 waren es bei Bosch in Homburg, wie die Gewerkschaft mitteilte. IG-Metall-Chef Jörg Hofmann drohte zugleich mit einer weiteren Verschärfung der Streikaktionen. Die Arbeitgeber nannten das Vorgehen der IG Metall eine „mutwillige Eskalation“. > Seite A 8 ⇥Foto: Andreas Engel