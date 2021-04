Zahlen von Donnerstag : Zwölf neue Corona-Fälle und eine Verstorbene im Kreis

Merzig-Wadern Eine Frau aus der Gemeinde Beckingen ist verstorben, während sie mit Corona infiziert war. Dies hat das Landratsamt mitgeteilt. Bei der 89-Jährigen handelt es sich um den 52. Menschen aus dem Kreis, der an oder mit Corona verstorben ist.

Weiterhin meldet das Landratsamt zwölf weitere Infektionen mit dem Virus. Fünf Betroffene leben in Merzig, jeweils zwei in Perl und Losheim am See, jeweils einer in Beckingen, Wadern und Weiskirchen. Als genesen gelten neun weitere Menschen: drei aus Merzig, je zwei aus Mettlach und Beckingen, je einer aus Perl und Losheim am See. Außerdem wurden 26 neue Mutationen der britischen Variante nachgewiesen.