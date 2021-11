Merzig-Wadern Das Landratsamt des Kreises Merzig-Wadern hat am Freitag zwei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Corona gemeldet. Dabei handelt es sich um einen 91-Jährigen aus Merzig und eine 84-jährige Frau aus Merzig.

Zudem wurden 77 neue Corona-Fälle gezählt. Bei den derzeit bekannten 63 Mutationen handelt es sich in allen Fällen um die Delta-Variante. Das RKI-Dashboard gab die 7-Tage-Inzidenz am Freitag mit 462,0 an.