Zahlen von Montag : Zwei weitere Corona-Fälle im Kreis Merzig-Wadern

Merzig-Wadern Ein Bewohner der Gemeinde Beckingen und ein Bewohner der Gemeinde Perl haben sich mit Corona infiziert. Das hat das Landratsamt mitgeteilt. Wie es weißer heißt, gelten fünf zuvor Erkrankte nun als genesen – drei aus Losheim am See und je einer aus Mettlach und Perl.

Somit sind derzeit nach den Zahlen des Landratsamts 169 Menschen im Kreis an Covid-19 erkrankt. 61 der Betroffenen leben in Merzig, 32 in Losheim am See, jeweils 24 in Wadern und Beckingen, 16 in Perl, elf in Mettlach sowie einer in Weiskirchen. Bei 80 Fällen liegt eine Mutation zugrunde – 62 Mal die britische Variante, 18 Mal die südafrikanische.