Neue Zahlen für Merzig-Wadern : Zwei neue Fälle von Corona im Kreis

Merzig-Wadern Bei insgesamt acht Menschen im Landkreis Merzig-Wadern wurde das Coronavirus nachgewiesen.

Die Anzahl der Menschen im Grünen Kreis, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist gestiegen. Wie der Landkreis Merzig-Wadern auf Anfrage der SZ mitteilt, seien nun insgesamt acht Menschen infiziert – zwei Fälle mehr als am Sonntag.

Die meisten Infektionen im Kreis gebe es in Beckingen. Dort sei bei fünf Menschen das Coronavirus nachgewiesen worden. Ein weiterer Fall sei in Besseringen aufgetreten. Die beiden Menschen, deren Tests am Montag zu einem positiven Ergebnis führten, stammten nach Angaben des Landkreises beide aus Merzig.