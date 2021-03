Geldregen aus dem Innenministerium : Fast zwei Millionen Euro für Sanierung von Straßen im Grünen Kreis

Wie in jedem Winter setzt vor allem der Wechsel aus Frost und Tauwetter den Straßen zu. Zur Sanierung von Straßen stellt das Innenministerium nun einen Zuschuss von rund zwei Millionen Euro für den Kreis Merzig-Wadern zur Verfügung. Foto: dpa/Jan Woitas

Merzig-Wadern Das Innenministerium gibt fast zwei Millionen Euro für kommunale Straßen im Kreis. Das haben die CDU-Landtagsabgeordneten Stefan Thielen, Helma Kuhn-Theis und Frank Wagner angekündigt.

Städte und Gemeinden im Landkreis Merzig-Wadern erhalten rund zwei Millionen Euro aus dem „Schlaglochprogramm“. Das haben die drei CDU-Landtagsabgeordneten aus dem Kreis Merzig-Wadern, Helma Kuhn-Theis, Stefan Thielen und Frank Wagner, mitgeteilt. Sie unterstützen nach ihrem Bekunden das Programm des saarländischen Innenministers Klaus Bouillon zur Instandsetzung kommunaler Straßen. „Die anhaltenden Minus-Temperaturen der vergangenen Wochen und der Einsatz von Streusalz haben die kommunalen Straßen im Saarland an vielen Stellen durchlöchert. Die Gelder, die Städte und Gemeinden nun in die Instandsetzung investieren können, kommen direkt den Menschen in unserem Kreis zugute, damit die sich sicher auf den Straßen fortbewegen können“, sagen die Abgeordneten.