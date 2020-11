15 neue Infektionen : Zwei Corona-Infizierte im Landkreis Merzig-Wadern verstorben

Merzig-Wadern Die Zahl der Menschen, die eine Infektion mit dem Coronavirus nicht überlebt haben, ist gestiegen. Wie der Landkreis Merzig-Wadern am Dienstag bekannt gab, sind am Wochenende zwei Menschen aus dem Landkreis verstorben.

Die Zahl der bekannten Corona-Fälle im Kreis Merzig-Wadern ist ebenfalls gestiegen. So sind nach Angaben des Landkreises am Dienstag 15 neue Infektionen bekannt geworden. Sechs der Betroffenen leben in der Gemeinde Perl, vier in Merzig, drei in Wadern und zwei in Weiskirchen. Ebenfalls gestiegen ist die Anzahl der Menschen, die sich wieder von ihrer Infektion erholt haben. Als genesen gelten seit Dienstag 17 weitere Menschen, von denen jeweils vier in Mettlach und Merzig wohnen, jeweils drei in Beckingen und Losheim am See, zwei in Perl sowie einer in Weiskirchen. Somit sind laut Landkreis derzeit 474 Menschen aktiv an Covid-19 erkrankt. 138 davon leben in der Stadt Merzig, 98 in Beckingen, 71 in Perl, 70 in Mettlach, 43 in Losheim am See, 41 in Wadern und 13 in Weiskirchen.