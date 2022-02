Vater und Sohn vermuten, bei Wadern Wilderern begegnet zu sein : Jäger berichten von heikler Begegnung im Hochwald

Im schönen Hochwald wie hier bei Wadern sind offenbar nicht nur legale Jäger unterwegs. Foto: Ackermann Dieter

Wadern Im Saarland und in Rheinland-Pfalz waren die Menschen am Freitag aufgerufen, in einer Minute der Stille des zweifachen Polizistenmordes bei Kusel zu gedenken. Bei einem Jäger mit einem gepachteten Revier im Wald bei Wadern riefen die Nachrichten vom Wilderer-Drama an der Landesgrenze Erinnerungen an eine erlebte Episode im eigenen Jagdrevier wach, die sich vor den aktuellen Geschehnissen als eine durchaus heikle Begegnung im Hochwald darstellt.