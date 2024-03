Termin am Freitag im Amtsgericht Kein Gebot für denkmalgeschützte Kapelle am Fellenbergstift

Merzig · Über das Schicksal der denkmalgeschützten Kapelle am alten Fellenbergstift in Merzig wird seit Wochen diskutiert. Denn am Freitag stand der erste Termin zur Zwangsversteigerung für das Gebäude an, zu dem viele Menschen in der Kreisstadt eine hohe emotionale Bindung haben. Was dabei herauskam.

22.03.2024 , 11:59 Uhr

Die Kapelle am Fellenbergstift gibt schon seit Jahren ein trauriges Bild ab. Foto: Michael Rauch Foto: Michael Rauch