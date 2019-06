Merzig-Wadern : Zu viel Holzhunger schwächt den Wald

Dieser Nadelwald wurde im Rahmen des Wald-Klima-Schutzkonzeptes so behandelt, dass das Wald-Innenklima gefördert wurde. Foto: Klaus Borger

Merzig-Wadern Waldbesitzer sollen darauf achten, Wälder nicht zu stark aufzulichten, mahnt die Forstbetriebsgemeinschaft Saar-Hochwald.

In den Wäldern gibt es immer mehr Trockenschäden, außerdem ist der Befall durch Borkenkäfer überall sichtbar. Die Ursache für viele dieser Schäden ist nach Ansicht von Klaus Borger, Vorsitzender der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Saar-Hochwald, dass zu stark in die Wälder eingegriffen wird.

„Unabhängig davon, ob und in welchem Umfang die Prognosen für ein erneutes Trockenjahr eintreten werden, hat neben anderen Trockenjahren das Jahr 2018 aber eines bereits überdeutlich gezeigt“, teilt Borger mit: Wälder, die zu stark aufgelichtet wurden, zeigten sich anfälliger gegenüber Sturm­schäden, aber auch dem Befall durch Borkenkäfer oder anderen Insekten. Der Schaden sei laut Borger umso stärker, je geschwächter diese „heißgeschlagenen“ Wälder seien.

In den durch Holznutzungen zu stark aufgelichteten Wäldern steige die Verdunstungsrate der Waldböden im Vergleich zu Wäldern, die zur Erhaltung des Mikroklimas behutsam und vor allen Dingen außer­halb der Vegetationszeit waldbaulich behandelt werden, extrem an. „Kurzum“, befindet Borger, „wer zu stark in die Waldbestände eingreift, schädigt unmittelbar die Stabilität der Wälder, den Wasserhaushalt, die gesamte Waldvegetation und die Gesundheit der Waldböden, um nur einige von vielen weiteren negativen Folgen zu nennen.“