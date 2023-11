Besseringen Auch in der Waldkita gibt es eine Warteliste

Besseringen · Am Tag nach dem Besuch des Waldkindergartens in Besseringen meldete sich die stellvertretende Leiterin Lisa Müller noch einmal bei der SZ: „Wenn Sie unsere Einrichtung wirklich vorstellen wollen, müssten Sie unsere Gruppe heute noch mal beim Ausflug zu unserem Schulgarten in Brotdorf besuchen.“ Diese Einladung zum Schulgarten, den sich der Waldkindergarten mit der Förder-/Grundschule Brotdorf teilt, ließen wir uns natürlich nicht entgehen.

Vor dem Frühstück treten die Waldzwerge zum Händewaschen an. Foto: Ackermann Dieter

Von Dieter Ackermann

Dort angekommen begrüßten uns die Kinder, Betreuer und einige Eltern zusammen mit Klaus Masen, der diesen Schulgarten in seiner Freizeit betreut. Auch bei diesem Einsatz – diesmal wurden frisch geerntete Äpfel zerkleinert, ausgepresst und so für die Weiterverarbeitung zu Apfelsaft vorbereitet – waren die Waldzwerge wieder mit unübersehbarem Eifer bei der Sache. Und Lisa Müller fand gleichzeitig die Gelegenheit, der SZ einige Fragen zur Situation des Waldkindergartens zu beantworten.