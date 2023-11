Waldkindergarten Besseringen Zu Besuch bei den Waldzwergen

Natürlich hat der Waldkindergarten in Besseringen auch eine Adresse. So feierte der etwas andere Kindergarten an der im Wald endenden Straße „Zum Lindscheid“ erst vor kurzem anlässlich des 20-jährigen Bestehens sein Jubiläums-Kürbisfest. Beim Besuch dieses Waldkindergartens stellte die SZ jetzt zunächst mal fest, dass diese Einrichtung mitten im Wald gar kein richtiges Gebäude zu bieten hat. Das allerdings ficht die dort angetroffene Kindergruppe der Waldzwerge offenbar überhaupt nicht an. Patrick Lillig, der mit seiner Stellvertreterin Lisa Müller diese Einrichtung des Fördervereins Waldpädagogik leitet, für den im Jahr 2010 das Sozialwerk Saar-Mosel die Trägertätigkeit übernommen hatte, hieß die SZ mit Svenja Löw und Julia Sehy im Kreis von an diesem Tag 18 putzmunteren Knirpsen willkommen.