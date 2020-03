Neue Zahlen für Merzig-Wadern : Zehn Fälle von Corona im Kreis

Merzig-Wadern Bei zwei weiteren Menschen im Grünen Kreis ist das Corona-Virus nachgewiesen worden. Dies teilt der Landkreis mit. In beiden Fällen leben die Betroffenen in der Gemeinde Beckingen.

Damit steigt die Gesamtzahl der Infektionen im Kreis auf zehn. Die meisten gebe es in der Gemeinde Beckingen (sieben), außerdem einen in Besseringen und zwei in Merzig.