Die Arbeitsmarktzahlen für Juni : Weniger Arbeitslose im Kreis Merzig-Wadern gemeldet

Merzig-Wadern 2525 Menschen sind im Juni im Kreis Merzig-Wadern arbeitslos gemeldet gewesen. Wie die Agentur für Arbeit mitteilt, sind das 45 weniger als im Mai. Im Vergleich zum Vorjahresmonat waren bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter 305 Arbeitslose weniger gemeldet.

Die Arbeitslosenquote lag mit 4,6 Prozent genauso hoch wie im Vormonat und 0,5 Prozentpunkte unter dem Wert des Vorjahres. Bei der Arbeitslosenversicherung waren 1215 Menschen arbeitslos gemeldet, 36 weniger als im Mai und 156 weniger als vor einem Jahr (minus 11,4 Prozent). In der Grundsicherung waren 1310 Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen, neun weniger als im Vormonat und 149 weniger als im Juni 2020 (minus 10,2 Prozent). Bei der Geschäftsstelle Merzig waren 1515 Menschen arbeitslos gemeldet (minus 234 zum Vorjahr, Arbeitslosenquote: 4,4 Prozent). In der Geschäftsstelle Wadern waren es 1010 Arbeitslose (minus 71 zum Vorjahr, Quote: 4,8 Prozent).

Im Kreis Merzig-Wadern haben im Juni vier Unternehmen für 98 Beschäftigte neu Kurzarbeit angezeigt. Wie viele Beschäftigte sich tatsächlich in Kurzarbeit befinden, kann erst nach einer Wartezeit ausgewertet werden. Für den Monat Dezember 2020 liegen nun laut Agentur für Arbeit die endgültigen statistischen Daten vor. So waren in diesem Monat 412 Unternehmen und 2884 Menschen in Kurzarbeit.