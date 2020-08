Zahlen von Donnerstag : Ein Corona-Infizierter aus dem Kreis Merzig-Wadern hat sich wieder erholt

Merzig-Wadern Die Zahl der Menschen, die sich mit dem Coronavirus angesteckt und sich wieder erholt haben, ist gestiegen. Wie der Landkreis Merzig-Wadern mitteilt, gilt ein Bewohner der Gemeinde Losheim am See seit Donnerstag wieder als genesen.

Somit sind derzeit 21 Menschen im Grünen Kreis aktiv erkrankt. Jeweils neun davon leben in der Gemeinde Losheim am See und in der Stadt Wadern, drei in der Kreisstadt Merzig. Seit Beginn der Pandemie hatten sich 251 Menschen aus dem Landkreis Merzig-Wadern mit dem neuartigen Virus angesteckt. 228 der Betroffenen gelten wieder als genesen. Zwei Menschen sind mit Corona verstorben.