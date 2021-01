Arbeitsmarkt im Kreis Merzig-Wadern : Zahl der Langzeitarbeitslosen steigt stark

Info

In der Geschäftsstelle Merzig (Kreisstadt Merzig, Mettlach, Perl, Beckingen) waren 1724 Arbeitslose gemeldet, 119 als im Vorjahr. Die Arbeitslosenquote lag bei 5,0 Prozent. In der Geschäftsstelle Wadern (Stadt Wadern, Losheim, Weiskirchen) zählte die Agentur für Arbeit 1097 Arbeitslose (plus 130 zum Vorjahr), Arbeitslosenquote: 5,2 Prozent.

Vergleich der Landkreise: Die Arbeitslosenquote lag im Kreis St. Wendel bei 4,0 Prozent, im Kreis Merzig-Wadern bei 5,1 Prozent, im Saarpfalz-Kreis bei 5,7 Prozent, im Kreis Saarlouis bei 6,1 Prozent, im Kreis Neunkirchen bei 8,2 Prozent und im Regionalverband Saarbrücken bei 10,5 Prozent.