Lage im Landkreis Merzig-Wadern : Zahl der derzeit an Corona Erkrankten sinkt unter 100

(Symbolfoto) Foto: dpa-tmn/Oliver Berg

Merzig-Wadern Der Landkreis Merzig-Wadern hat am Montag zwei weitere Corona-Infektionen gemeldet – eine in Beckingen und eine in Losheim am See. Sechs Menschen, die zuvor erkrankt waren, gelten nun als genesen. Jeweils zwei dieser Menschen leben in Merzig und Beckingen, jeweils einer in Perl und Losheim am See.

Somit sind derzeit 97 Bewohner des Grünen Kreises mit Corona infiziert. 27 Betroffene leben nach Angaben des Landratsamtes in Losheim am See, jeweils 21 in Merzig und Wadern, 14 in Perl, elf in Beckingen, zwei in Mettlach und einer in Weiskirchen.

Seit Beginn der Pandemie haben sich insgesamt 2426 Menschen aus dem Landkreis Merzig-Wadern mit Corona infiziert. 2289 davon gelten mittlerweile wieder als genesen. 40 Menschen sind an oder mit Corona verstorben.